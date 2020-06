Nîmes - Accord trouvé pour le départ de Bernard Blaquart

Comme pressenti, Bernard Blaquart va bien quitter Nîmes. Selon les informations du Midi Libre, "l'entraîneur et le président de Nîmes Olympique se sont vus lundi après-midi à Montpellier et se sont enfin accordés sur l'indemnité de départ du premier, sous contrat jusqu'en juin 2023". Son remplaçant, Jérôme Arpinon, prendra le relais dès aujourd'hui.

Blaquart ne laissera que de bons souvenirs de son passage chez les Crocos où il est arrivé en 2015. Il est notamment parvenu à maintenir le club en L2 après une sanction et un handicap de moins huit points dès le début de la saison (2015-2016), puis a réussi à faire remonter le NO et le maintenir deux saisons en L1.