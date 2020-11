Nîmes - Arpinon : 'On s'est dit des choses droit dans les yeux'

Sur une spirale négative de trois défaites successives, Nîmes (18ème) connaît une période compliquée avant d'accueillir Angers (11ème) ce dimanche à 15 heures aux Costières. Pour ce match de la 10ème journée de L1 avant la fenêtre de matchs internationaux, le coach des crocos Jérôme Arpinon espère stopper l'hémorragie.

Ligue 1 - 10e Journée Nîmes 1 - 50 - 2 Angers M. Koné 91'

1' M. Pereira Lage

23' S. Bahoken

56' S. Bahoken

82' L. Diony (P.)

94' J. Cabot



"On a rajouté un entraînement, de la vidéo et on a tiré un bilan. Il n’est pas catastrophique pour une équipe qui joue le maintien. On s'est dit des choses droit dans les yeux. Quand je fais des critiques, c'est devant le collectif. On est une famille, on se respecte mais on se dit le bien et le moins bien. Il faut être juste. Il y a des constats flagrants à la vidéo, des attitudes sur le terrain comme des mauvais déplacements, du manque d'engagement ou une mauvaise utilisation du ballon", a étayé l'entraineur de Nîmes en conférence de presse.