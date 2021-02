Nîmes - Arpinon a été cambriolé

Sale soirée pour Jérôme Arpinon. Sèchement battu (3-0) avec le Nîmes Olympique face au Paris Saint-Germain, l'entraîneur des Crocos a en plus été victime d'un cambriolage dans la nuit selon Objectif Gard. Le journal local précise que le fils de 18 ans du coach français était présent au moment des faits et se serait fait menacer avec une arme blanche. Le média ajoute que le malfaiteur serait passé par le toit et aurait réussi à voler une montre et plusieurs autres objets de valeur. Une enquête a été ouverte.