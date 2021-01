Nîmes - Arpinon a vu du positif malgré la défaite et "y croit toujours"

Le Nîmes Olympique a terminé la phase aller par une courte défaite concédée face au Lille OSC (1-0, résumé et notes), hier soir, lors de la 19ème journée de Ligue 1. Malgré ce nouveau revers, qui laisse le club gardois à la vingtième et dernière place du classement (12 points), Jérôme Arpinon, l'entraîneur des Crocos, s'est montré satisfait de la prestation de ses joueurs en conférence de presse.

"Le contenu du match est bon. On a retrouvé un bloc compact avec un certain équilibre. On a réussi à rivaliser avec Lille. Je retrouve des joueurs en forme comme Cubas et Meling et bientôt Briançon et Deaux. J'ai fait des choix dans mon groupe avec des jeunes sur le banc. On a eu une réaction d'hommes. On a répondu présents. Avec 10 000 supporters, je pense qu'on égalisait", a estimé le technicien gardois, et d'ajouter : "Les garçons avaient la tête haute à la fin du match et sont déjà focalisés sur Marseille. Nîmes est un club atypique avec beaucoup de passionnés. On peut comprendre la colère des supporters. Ils expriment leur amour car ils sont touchés. Ils ne peuvent pas le faire dans le stade. Pour ne pas être sifflés, il faut des résultats. On y croit toujours. Mathématiquement, rien n'est joué".