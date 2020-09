Nîmes - Arpinon débriefe le nul arraché face à Lens

Hier après-midi aux Costières, dans le cadre de la 5ème journée de Ligue 1, le Nîmes Olympique a arraché le point du nul face au Racing Club de Lens (1-1, analyse). Un score de parité qui fait la satisfaction de Jérôme Arpinon, l'entraîneur du club gardois, qui regrette toutefois la première période plus que moyenne délivrée par ses troupes.

"Chaque équipe a eu sa mi-temps. Notre première période a été la moins aboutie de la saison. On a été dans le dur, mais on a retrouvé nos valeurs et des solutions après la pause. On s'est mieux organisé. On n'a rien lâché. Je retiens notre réaction. On a gagné plus de duels. On a gêné Lens dans sa relance. Notre égalisation n'est pas un miracle", a lancé le technicien nîmois en conférence de presse.