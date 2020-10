Nîmes - Arpinon félicite ses hommes après le derby victorieux

Hier après-midi à la Mosson, à l'occasion de la 6ème journée de Ligue 1, le Nîmes Olympique a remporté le premier acte du derby face au Montpellier Hérault Sport Club (0-1, analyse et notes). Un court succès qui fait, évidemment, le bonheur de Jérôme Arpinon, l'entraîneur des Crocos.

"Ça fait très plaisir. Le football, ça donne ces émotions-là… C’est un petit exploit, car on jouait face à une grande équipe. On a fait la prestation que l’on voulait. J’attendais de mes joueurs qu’ils fassent un match d’hommes, ils l’ont fait. Renaud (Ripart) l’avait dit, moi aussi, c’était notre match le plus important de l’année. On a gagné mais il y a beaucoup d’humilité, car il y a des gens que j’apprécie au MHSC, le président, le coach, etc. Ce sont des bonnes personnes. Donc on ne va pas faire les fanfarons, on ne va pas chambrer", a indiqué le technicien gardois à nos confrères du Midi Libre, et d'ajouter : "Même si je remercie les supporters de Montpellier d’être venus faire du bruit la nuit d’avant devant notre hôtel. Ils nous ont bien aidés et motivés. Grâce à eux, on a pu faire un bon match (sourire)".