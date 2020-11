Nîmes - Arpinon fracasse ses joueurs : 'il y en a qui se chient dessus quand ils ont le ballon'

Le vestiaire a probablement tremblé à Nîmes. Défaits 0-1 par le FC Metz, réduit à 10 juste avant la pause, les Crocos n'ont pas su trouver la faille durant la seconde mi-temps. De quoi agacer, énormément, Jérôme Arpinon. Le technicien nîmois n'a pas hésité à dégommer ses joueurs après la rencontre, en conférence de presse.

"On ne va pas tirer à boulets rouges sur certains, mais on a raté notre match. C'était un match triste, ce n'était pas un bon match de Ligue 1. Je n'ai pas reconnu le Nîmes Olympique habituellement conquérant. Il y a des joueurs à qui le ballon brûle les pieds ! À la mi-temps, je leur ai dit ce que je pensais, mais après le match, je n'ai rien dit. Après, je vais leur dire la vérité. Parfois, tu engueules tes enfants, mais tu les aimes quand même, là c'est pareil" explique Arpinon. "Avec tout ce qui se passe actuellement, le terrorisme, le Covid-19 et tout, on doit mettre beaucoup plus d'entrain et de joie. Le foot, c'est du plaisir. On ne doit pas faire une première mi-temps comme ça. On doit amener de la vie, respirer le football et après, ça viendra tout seul ! Attention, je m'inclus, et tout le staff aussi, dans la défaite. Mais il y a des joueurs qui se chient dessus quand ils ont le ballon dans les pieds !"