Nîmes - Arpinon interdit à ses joueurs de provoquer Neymar

Le Nîmes Olympique reçoit ce vendredi le Paris Saint-Germain au stade des Costières pour la 7ème journée du championnat de Ligue 1. Le 18 septembre 2018, les deux équipes s'étaient séparées dans la violence avec notamment l'exclusion de Kylian Mbappé et Téji Savanier. Une fin de match que ne veut pas revoir l'entraineur nîmois Frédéric Arpinon.

"Ce serait être petit bras. On ne va pas parler à Neymar. On ne rentre pas là-dedans, il faut être fair-play. On ne rentre pas dans ce vice-là. Parler c’est un signe de faiblesse. Si tu as confiance en tes qualités, tu n’as pas besoin de parler" a affirmé l'entraineur des Crocos.