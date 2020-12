Nîmes - Arpinon n'en a "rien à foutre" des primes de match !

Englué à la 19ème place de L1, Nîmes est également en difficulté financière. Suite à la crise du covid-19 et aux impayés de Mediapro pour les droits TV, le club du Gard a dû geler les primes de match de ses joueurs. Un acte à propos duquel l'entraîneur Jérome Arpinon s'est exprimé. "Le président (Rani Assaf ndlr.) fait au mieux pour maintenir le club en vie. C'est très compliqué pour tous les clubs, et je peux vous dire que l'on est mieux armé financièrement que d'autres. Il ne nous doit pas un euro. Les primes de match, moi je n'en ai rien à foutre. Je les laisse. On ne réclame rien. Le plus important, c'est le maintien", a rappelé le coach des crocos.