Nîmes - Avec Burner face à Lens, le groupe nîmois

Pour la réception du Racing Club de Lens, ce dimanche après-midi (15 heures, Stade des Costières) lors de la 5ème journée de Ligue 1, Jérôme Arpinon, l'entraîneur du Nîmes Olympique, a convoqué un groupe de vingt joueurs. À peine arrivé de l'OGC Nice, Patrick Burner, le nouveau latéral droit des Crocos, est bien là. Birger Meling et Lucas Deaux sont de retour. Sidy Sarr sort du groupe. Sofiane Alakouch et Moussa Koné sont, eux, toujours blessés et indisponibles.

Ligue 1 - 5e Journée

LE GROUPE DU NÎMES OLYMPIQUE

Reynet, Dias - Briançon, Martinez, Landre, Miguel, Paquiez, Burner, Meling - Cubas, Fomba, Ferhat, Deaux, Ahlinvi, Majouga, Duljevic, Benrahou, Ripart - Denkey, Roux.