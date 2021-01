Nîmes - Avec Miguel et Benrahou face à l'OM, le groupe nîmois

L'entraîneur du Nîmes Olympique, Jérôme Arpinon, a fait appel à un groupe de vingt joueurs pour le déplacement sur la pelouse de l'Olympique de Marseille, prévu ce samedi soir (21 heures, Stade Vélodrome), dans le cadre de la 20ème journée de Ligue 1. Le technicien nîmois enregistre le retour de suspension de Florian Miguel. Autres retours pour les Crocos, ceux de Yassine Benrahou et Karim Aribi. Kelyan Guessoum, Lucas Buades et Haris Duljevic sortent du groupe. Pablo Martinez, Loïck Landre, Lucas Dias et Sidy Sarr sont, eux, toujours indisponibles.

Ligue 1 - 20e Journée

LE GROUPE DU NÎMES OLYMPIQUE

Reynet, Nazih - Briançon, Meling, Paquiez, Alakouch, Miguel, Burner - Fomba, Cubas, Deaux, Eliasson, Ahlinvi, Ferhat, Benrahou - Ripart, Aribi, Koné, Roux, Majouga.