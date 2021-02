Nîmes - Baptiste Reynet : "Rien ne pouvait nous arrêter"

De passage en conférence de presse hier, après la victoire 1-0 sur Lorient, Baptiste Reynet, le gardien de Nîmes, avait le sourire aux lèvres. Le portier, qui a quitté la zone rouge avec les Crocos, estime que son équipe était inarrêtable hier dans ce match en retard de la 21ème journée.

"Rien ne pouvait nous arrêter ce soir. Sur la première balle, il met une très belle frappe. Malheureusement pour eux, et heureusement pour nous, elle échoue sur le poteau, ça fait partie du jeu. Ce soir, on a eu un peu de réussite, elle nous fuyait depuis quelque temps. Avant, ce genre de match, on l'aurait perdu. Ce soir, on le gagne, ça fait vraiment du bien." a-t-il déclaré.