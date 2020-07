Nîmes - Bernard Blaquart évoque ses différends avec Rani Assaf

Parti fin juin du Nîmes Olympique, où le courant ne passait plus avec sa direction, Bernard Blaquart confirme dans les colonnes du Midi Libre que ses relations avec Rani Assaf étaient rompues. Au point de départ de ces tensions, une promesse de reconversion au sein du club que le président gardois n'a pas tenue. "Il m’a effectivement annoncé qu’une reconversion n’était pas possible, d’où les petits tiraillements (sic) qui ont suivi. C’est ce qui me gêne le plus aujourd'hui, cette proposition de reconversion qui est tombée aux oubliettes. Les promesses n’engagent que ceux qui les écoutent, c’est bien ce que l’on dit, non ?"

"Ce n’était pas l’amour fou, tout le monde le sait", poursuit Blaquart, amer, mais qui assure ne pas en vouloir à Assaf. "On n’a pas su se connecter, je ne suis pas arrivé à rentrer dans son monde et lui dans le mien. Je suis déçu mais je ne lui en veux pas, c’est sa façon de fonctionner. Je ne vais pas le critiquer car les résultats lui donnent raison à 100%. C’est un président qui a fait monter le club en L1, un président qui gagne de l’argent, un président qui a un projet de nouveau stade, il a tout bon. Après, sur la manière, on peut discuter..."