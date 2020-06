Nîmes - Bernard Blaquart explique les raisons de son départ

Mardi, le Nîmes Olympique officialisait le départ de son entraîneur, Bernard Blaquart, nommé en 2015. Après avoir réalisé un travail formidable dans le Gard depuis son arrivée et maintenu le club une saison de plus dans l'élite, le technicien a décidé de quitter son poste plus tôt que prévu, alors qu'il était sous contrat jusqu'en 2023. Interrogé sur les raisons de ce départ par La Provence, le coach de 62 ans a confié avoir été "à bout" et "épuisé" au cours de cette saison.

"Si à l’automne dernier, j’ai tenu, c’est parce que je voulais absolument essayer de terminer la saison. Ce fut extrêmement difficile" a-t-il avoué. "Il y a plein de choses qui peuvent expliquer mon épuisement, mais la première des raisons, c’est moi, tout simplement. Et, justement, quand on n’est pas bien pour tout un tas de raisons, eh bien, on s’en va. C’est comme ça" a-t-il poursuivi. Concernant les nombreux départs de joueurs du NO à l'été 2019 (Bouanga, Savanier, Alioui, Thioub, ou encore Bobichon), il confirme que "cela a laissé des traces". Blaquart donne ensuite les raisons qui l'ont poussé à terminer tout de même la saison en cours : "il y a eu effectivement un moment où j’ai été au bout. Et si j’ai tenu, c’est parce que je ne me voyais pas lâcher en cours de saison". En revanche, en démarrer une nouvelle n'était pas envisageable pour lui. "Mais maintenant, repartir sur une nouvelle saison sans savoir si j’étais capable de la terminer, pour moi, c’était hors de question. Mais le principal, je le répète, c’est moi qui n’ai plus l’énergie suffisante". Par contre, l'ancien joueur des Girondins a affirmé qu'il souhaitait une "reconversion au sein du club", estimant pouvoir "encore être utile au Nîmes Olympique". Malheureusement, "le président (Rani Assaf) ne le souhaitait pas" et "à partir du moment où il n’y avait pas de reconversion, c’était la fin de l’aventure" a-t-il regretté.