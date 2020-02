Nîmes - Bernard Blaquart impressionné par l'OM

Bernard Blaquart a fait part de sa frustration après la défaite de son équipe devant Marseille (2-3), ce vendredi en ouverture de la 27e journée de Ligue 1. "Elle est frustrante, comme beaucoup de défaites hein…", a débuté l’entraîneur nîmois, un brin dépité. "On a l’impression qu’il y avait la place, mais on n’a pas saisi les opportunités. On prend trois buts où on est fautifs. Les ballons qu’on perd dans notre moitié de terrain, en première mi-temps, il n’y a pas lieu de les perdre (…) Dans notre situation, on ne peut pas laisser passer des points qui sont à notre portée. C’est un regret, mais si on parle du jeu, j’ai trouvé notre deuxième mi-temps intéressante."

Le Gardois reconnaît néanmoins que l’OM a, une fois de plus, été redoutable d’efficacité. "Marseille, si on regarde bien ses performances cette saison, gagne des matchs sans vraiment les dominer", a-t-il analysé. "Ils sont très efficaces, ils marquent trois buts ce soir avec quatre ou cinq occasions, pas plus. C’est une redoutable machine à ce niveau-là." Les hommes de Villas-Boas, grâce à cette victoire, ont conforté leur 2e place au classement en reprenant onze points d'avance sur leur premier poursuivant, le Stade Rennais.