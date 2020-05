Nîmes - Bernard Blaquart va partir

Après quatre ans et demi de bons et loyaux services, Bernard Blaquart va quitter son poste d'entraîneur du Nîmes Olympique. D'après les informations de L'Equipe, l'entraîneur de 63 ans l'a confié à plusieurs de ses proches ces derniers jours. Le natif de Roumazières a également demandé à un rendez-vous avec son président, Rani Assaf. Il a confirmé cette information à nos confrères, sans pour autant dévoiler son intention derrière cet entretien. "Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai effectivement sollicité un rendez-vous avec le président il y a trois semaines, et j'ai réitéré plusieurs fois ma demande. Maintenant j'attends" a-t-il déclaré.

Le bilan du coach français avec les Crocos est très positif puisqu'il a réussi à maintenir le club en Ligue 2 malgré un handicap de moins huit points puis il l'a fait accéder à la Ligue 1. Depuis désormais deux saisons, il a réussi à maintenir le club dans l'élite. Aucune discussion avec de potentiels successeurs n'a débuté, d'autant plus que Jérôme Arpinon, son adjoint, pourrait être choisi pour prendre les rênes de l'équipe.