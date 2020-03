Nîmes - Bernardoni veut laisser son emprunte en Ligue 1

Arrivé à Bordeaux en 2016, Paul Bernardoni enchaîne les prêts pour s'aguerrir. Depuis deux saisons, il s'épanouit dans le Sud de la France où il garde les cages du Nîmes Olympique. A seulement 22 ans, il s'est déjà affirmé comme un très bon portier du championnat de France. Sous contrat avec les Girondins jusqu'en juin 2023, il ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir. Toutefois, il souhaite poursuivre en Ligue 1 et laisser son emprunte.

"Je pense que je n'ai pas fini ce que j'avais à faire en Ligue 1. Je pense que je ne suis pas au niveau d'un Mandanda, d'un Lopes, qui ont une énorme carrière en Ligue 1. Je débute seulement et j'aimerais continuer en Ligue 1. Après les postes sont rares et c'est sûr et certain que si un jour j'ai une opportunité pour jouer et qu'à mon goût c'est elle la plus intéressante, je partirai mais je privilégierai la Ligue 1" a confié Bernardoni sur le plateau du Canal Football Club.