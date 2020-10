Nîmes - Birger Meling légèrement touché à un genou

Ce jeudi soir, la Norvège s'est inclinée contre la Serbie (1-2, après prolongation), à l'occasion des demi-finales des barrages de qualification pour l'Euro 2021. Auteur d'un début de saison de grande qualité en Ligue 1 sous les couleurs du Nîmes Olympique, Birger Meling (25 ans, 12 sélections), le latéral gauche des Crocos, n'était pas dans le groupe norvégien pour cette rencontre.

Selon Jérôme Arpinon, l'entraîneur du club gardois, son numéro 3 (1 but et 2 passes décisives en 5 matches de Ligue 1 cette saison) souffre d'un "petit problème à un genou". Le natif de Stavanger n'est, à l'heure actuelle, pas encore forfait pour les matches de Ligue des Nations contre la Roumanie, ce dimanche en début de soirée (18 heures), et face à l'Irlande du Nord, mercredi soir (20h45).