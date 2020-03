Nîmes - Blaquart : 'Metz a été plus fort que nous et a mérité sa victoire'

Après une très bonne phase début février, le Nîmes Olympique a enchaîné une troisième défaite de rang en Ligue samedi soir, à Metz (2-1). Ce revers face à un concurrent direct pour le maintien n'arrange pas les affaires des Crocos qui restent barragistes et laissent filer leur adversaire à sept points. Néanmoins, le résultat de ce duel était logique selon Bernard Blaquart. "Metz a été plus fort que nous et a mérité sa victoire, même si en revenant à un partout, on avait fait le plus dur. Mais bon, on n'a pas su exploiter quelques bons ballons. Il n'y a pas grand-chose à dire. Ils ont été plus forts que nous dans l'intensité" a-t-il commenté.

"Ils ont fait un grand pas vers le maintien. Ce sera dur d'aller les chercher avec le retard qu'on a maintenant. Est-ce que c'est inquiétant ? Ça dépend le sens que l'on donne à ce mot. Je pensais que notre but nous avait fait du bien, mais finalement non. On avait bénéficié d'un calendrier favorable, maintenant on va jouer des matches difficiles" a ajouté le coach nîmois.