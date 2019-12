Nîmes - Blaquart : 'Un élan peut se créer, avec ou sans moi'

A Marseille, le Nîmes Olympique n'a pas créé l'exploit et s'est logiquement incliné (3-1, analyse et notes) lors de la 19ème journée de Ligue 1. Plombés par un but contre leur camp dès l'entame de la seconde période, les Crocos ont ensuite laissé plus d'espaces, dans lesquels les Marseillais se sont engouffrés pour faire le break. Néanmoins, Bernard Blaquart sent que son groupe n'est pas abattu et souhaite se battre pour sa survie dans l'Elite.

"On a produit quelques bonnes phases de jeu, c'était quand même insuffisant. Ce premier but en tout début de deuxième période nous a fait du mal. Après, on se livre un peu plus, on est plus dangereux, mais en contre c'est allé très, très vite... Ce groupe n'a pas abandonné, il a encore envie de se battre" a expliqué l'entraîneur nîmois, avant de rester vague sur son avenir. "Une autre saison démarre, on reçoit quatre fois sur cinq à la reprise, avec un bon recrutement, on peut enclencher quelque chose de positif. Un élan peut se créer, avec ou sans moi, ça ne m'appartient pas. Ce que je souhaite, c'est que Nîmes se maintienne en Ligue 1, et le club en a les moyens."