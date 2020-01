Nîmes - Blaquart attend 'beaucoup du mercato'

À l'arrachée, à l'issue de la fatidique séances des tirs au but, le Nîmes Olympique a éliminé Tours (2-2, 2 t.a.b. à 4), ce samedi après-midi lors des 32èmes de finale de la Coupe de France. Malgré la qualification, Bernard Blaquart, l'entraîneur des Crocos, se montrait relativement inquiet pour la suite de la saison au vu de la prestation d'ensemble très moyenne délivrée par son équipe contre la modeste formation de National 3. En conférence de presse, le technicien gardois a donc rappelé la nécessité pour son club, dix-neuvième de Ligue 1, de se renforcer sensiblement au cours du mercato d'hiver.

"Même si ce n'est pas immérité, on ne peut pas vraiment être rassuré après un match comme ça. Tout reste fragile. Je n'ai pas grand-chose à reprocher aux joueurs sur l'envie. Sur le contenu, ce n'est pas suffisant. On a des difficultés à marquer des buts dans le jeu et il y a cette impression de retenue dans les gestes défensifs", a estimé l'entraîneur nîmois, qui attend clairement des renforts : "On est dernier de L1 (Ndlr, 19ème), en ce moment, parce qu'on a perdu trop de joueurs et qu'on n'en a pas recruté assez. J'attends beaucoup du mercato, même s'il n'y a pas d'équipe transformée par un mercato d'hiver".