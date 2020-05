Nîmes - Blaquart évoque le cas Bernardoni

Annoncé sur le départ du côté de Nîmes, Bernard Blaquart est toujours en poste à l'heure actuelle. En attendant son entretien avec son président, le coach des Crocos a accepté d'évoquer le mercato estival pour le 11 de Nîmes. Sans surprise, il a été question de Paul Bernardoni, le gardien de 23 ans prêté depuis deux saisons au Nîmes Olympique. Alors que le SCO Angers travaille activement sur ce dossier, l'entraîneur du club sudiste estime que ses dirigeants devraient peut-être consentir à faire un effort financier pour conserver le portier tricolore.

"Sa cote monte. Je sais que Bordeaux en demande beaucoup. Angers n'est pas loin de ce que demande Bordeaux. Après, la question que Nîmes doit se poser est : "est-ce que pour un garçon comme ça, on dit qu'on ne peut pas s'aligner, ou est-ce qu'on fait un effort en pensant que dans un an ou deux, ça vaudra encore plus?". Maintenant, il ne faut pas faire de folie non plus" a-t-il commenté. Dans son édition du jour, L'Equipe indique que les Girondins attendraient entre 8 et 10 millions d'euros pour lâcher leur joueur.