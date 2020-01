Nîmes - Blaquart ne cache pas son soulagement

Les Nîmois attendaient cela depuis le 21 septembre dernier. Samedi soir, pour la première fois depuis trois mois et demi, le Nîmes Olympique s'est imposé en Ligue 1, face à Reims (2-0), lors de la 20ème journée. Ce succès pour le premier match de championnat en 2020 apparaît comme un énorme soulagement pour Bernard Blaquart. "Heureux d'avoir gagné ce match pour les joueurs. On n'avait pas connu cela depuis tellement longtemps. Trois mois et demi sans succès, c'est très long. On a mis de l'intensité, de l'engagement pour gagner ce match. C'est un succès mérité, on a donné le maximum, on a été dangereux sur coups de pied arrêtés même si l'on joue mal des coups offensifs" a confié l'entraîneur gardois.

Il sait néanmoins que le chemin vers le maintien est encore très long. "En fin de match, on a connu de la fébrilité. Quant à Yassine Benrahou il a fait un bon match, il a été décisif, mais il faut être patient avec lui, il est jeune, il ne faut pas attendre trop de lui, il découvre la Ligue 1. Le maintien ? On n'a jamais abandonné, on s'accroche. On sait que l'on a des raisons d'espérer, mais il faudra 36-37 points pour se maintenir..." a-t-il affirmé.