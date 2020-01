Nîmes - Blaquart peste contre la VAR

Il n'a pas manqué grand chose à Nîmes, samedi soir, à Saint-Etienne, mais les Crocos se sont finalement inclinés (2-1, analyse et notes) lors de la 21ème journée de Ligue 1. En fin de rencontre, le club gardois s'est vu refuser un but par la VAR. Bernard Blaquart est ainsi revenu sur ce fait de jeu après le match, et a demandé des explications. "J'étais pour le VAR, mais j'ai changé d'avis. Mais cela n'a rien à voir avec aujourd'hui. Cela dénature le football. Cela n'évite pas plus les fautes ou les litiges que cela. Il faut se poser des questions sur l'utilisation du VAR. Nous avons besoin d'explications" a-t-il déclaré.

Puis l'entraîneur nîmois a poursuivi en revenant sur le contenu du match : "je ne sais pas combien de temps on a passé à attendre les décisions du VAR. Nous n'avons pas joué la première demi-heure, au cours de laquelle nous avons été timides. Nous n'avons pas été bons défensivement. Il ne faut pas attendre d'être menés pour se lâcher. Nous avons été mieux après la mi-temps mais ce n'est pas nous qui avons les occasions les plus nettes. On a l'impression que rien ne va dans le bon sens et c'est souvent le cas pour les équipes de bas de tableau. C'est très dur de redresser cela mais nous n'allons pas lâcher."