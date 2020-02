Nîmes - Blaquart reste optimiste pour la suite

Après quatre victoires de rang en championnat, le Nîmes Olympique a vu sa belle série s'interrompre à Rennes lors de la 26ème journée (2-1). Réduits à dix suite à l'exclusion de Briançon (53e) peu après l'entame de la seconde période, les Crocos ont longtemps résisté aux vagues rouges et noires avant de finalement céder en fin de match. Malgré ce coup d'arrêt, Bernard Blaquart a tenu des propos optimistes dans l'optique du maintien.

"Les chances n'étaient pas égales après l'exclusion. Jouer à dix presque toute une période contre le troisième du championnat, ce n'est pas facile... Au départ, son intention est de jouer le ballon, il est en retard, mais ce n'est pas une agression. On peut regretter d'avoir encaissé cette égalisation rapidement. Pendant une demi-heure, on a fait un bon match. On a souffert ensuite. On a défendu, défendu, mais quand vous ne posez plus de problèmes à l'adversaire, celui-ci se libère offensivement... On n'avait plus trop de forces pour attaquer, mais on a plutôt bien défendu, avec notamment quelques arrêts de Bernardoni. Qu'on soit déçu ce soir, c'est normal, mais on sait qu'on est prêt à batailler jusqu'à la fin de la saison" a déclaré le coach nîmois.