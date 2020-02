Nîmes - Blaquart savoure un succès qui 'va donner du peps' à son équipe

Hier soir, devant son fidèle public des Costières, le Nîmes Olympique a glané son quatrième succès de l'exercice en disposant de l'AS Monaco (3-1, analyse et notes), lors de la 22ème journée de Ligue 1. Une victoire débriefée en conférence de presse par Bernard Blaquart, l'entraîneur gardois. Ce dernier a tenu à féliciter ses Crocos qui ont su faire preuve d'intelligence et de patience pour remporter trois points précieux dans la course au maintien.

"Monaco est un adversaire solide techniquement, avec beaucoup de talent. On a eu des moments difficiles, mais on a su égaliser... Après, les deux expulsions monégasques sont logiques, elles nous ont facilité la tâche. À partir de là, le match n'est plus le même, mais malgré un public impatient, il nous a fallu être patients... Ce succès va donner du peps à tout le monde et surtout de l'espoir si on garde notre état d'esprit actuel", a indiqué le technicien nîmois.