Nîmes - Briançon et Ripart absents plusieurs semaines

Dix-neuvièmes de Ligue 1, les Crocodiles du Nîmes Olympique devront faire sans deux joueurs cadres lors des prochaines semaines de compétition. Anthony Briançon, défenseur central et capitaine du club gardois, touché aux adducteurs dans la défaite concédée face à Rennes mercredi soir (0-1, résumé), sera indisponible entre trois et cinq semaines. Renaud Ripart, meilleur buteur et vice-capitaine des Crocos, blessé à la cuisse (déchirure musculaire) au cours de cette même rencontre, ratera lui entre six et huit semaines.