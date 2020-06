Nîmes - Clément Deprès de nouveau opéré

Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche en janvier 2019, Clément Deprès, l'attaquant du Nîmes Olympique, va devoir subir une nouvelle intervention au même genou, ce mardi. C'est le joueur lui-même qui a transmis l'information via ses réseaux sociaux.

"Avec le staff médical nous avons pris la décision d'opérer mon genou pour tenter de faire disparaître les douleurs persistantes. Je me fais opérer mardi à Lyon et je vais avoir une reprise repoussée de quelques semaines". Cette saison, Deprès n'a pas disputé la moindre minute sous le maillot des Crocos en Ligue 1. Le Midi Libre précise que le joueur de 25 ans suivra "un protocole de rééducation sur six semaines".