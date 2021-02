Nîmes - Jérôme Arpinon : "On n'a pas fait assez mal"

Présent en conférence de presse après la défaite de Nîmes à Angers (3-1), l'entraîneur du NO Jérôme Arpinon a regretté le fait que son équipe a donné "le bâton pour se faire battre".

"La pluie et l'état du terrain allaient favoriser les erreurs techniques. On a fait ce qu'il fallait au début du match mais le premier but nous fait du mal. Ça nous plombe. On donne le bâton pour se faire battre. On a cherché à jouer mais j'ai trouvé qu'on manquait un peu d'agressivité dans nos duels, dans nos seconds ballons (...) On a joué à la baballe, on a manqué de prendre des espaces dans leur dos, on n'a pas fait assez mal. Quand il n'y a pas de public, c'est toujours compliqué d'avoir les ressources mentales. Maintenant c'est un Championnat qui va être long, on est trois, quatre équipes à se tenir. On va avoir des matches difficiles, il va falloir sortir la tête de l'eau rapidement. On va essayer de mettre une autre stratégie en place, peut-être prendre moins de risques derrière, avoir du jeu un peu plus direct... La défaite a fait mal aux garçons mais je sais qu'ils rebondissent vite, qu'ils se remettent vite la tête à l'endroit", a confié l'entraîneur des Crocodiles.