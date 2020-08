Nîmes - Jérôme Arpinon attend l'arrivée d'un attaquant

Après la défaite de Nîmes (2-1) sur la pelouse de Nantes (pourtant réduit à 10 dès la 47ème puis à 9 à la 87ème), l'entraîneur gardois Jérôme Arpinon s'est exprimé sur le manque d'efficacité de son équipe ce dimanche après-midi. "On doit faire mieux, on doit marquer. Il nous manque ce second but et pourtant ce n'est pas faute d'avoir essayé. Même si on ne revient pas avec un point, c'est malgré tout encourageant. On a réalisé un match cohérent sauf qu'avant, on a fait deux cadeaux ! Et deux cadeaux à ce niveau, ça ne pardonne pas" a-t-il regretté en conférence de presse.

"On n'a pas lâché, on a essayé de construire, eu la possession, affiché de la qualité de passe, provoqué, sauf qu'on a manqué d'efficacité même si on est tombé sur un bon gardien (Alban Lafont). Il a manqué un peu d'appels croisés, de travail dans le dos des défenseurs nantais... On est toujours à la recherche d'un attaquant. J'ai émis des souhaits. Si mon président finalise, je serai le plus heureux des hommes" a ensuite confié Arpinon. Pour rappel, le NO se pencherait sur le profil de Karim Aribi (26 ans), l'attaquant de l'ES Sahel (Tunisie).