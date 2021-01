Nîmes - Jérôme Arpinon dézingue à tout va

Sèchement battu 5-0 par Strasbourg hier, le Nîmes Olympique continue de couler en championnat. Derniers de Ligue 1, les Crocos sont en plein dans la crise et Jérôme Arpinon, l'entraîneur, a eu un discours très dur contre ses hommes en conférence de presse. "Je n'arrive pas à retrouver les valeurs du club, et ça me gêne fortement. Tu viens avec des intentions et tu en prends cinq, tu concèdes trois penalties... Si tu veux te maintenir, il faut montrer autre chose. Strasbourg nous a marché dessus dans tous les duels. Il faut que certains retrouvent des valeurs, tu ne peux pas jouer à 8 ou 9 sur le terrain, certains font semblant de courir". Arpinon pointe notamment du doigt ses deux attaquants Duljevic et Koné, sortis à la mi-temps. "Je ne les ai pas vus presser, tu ne peux pas jouer que quand tu as le ballon, on ne leur a pas dit de reculer, pourtant. Ils se sont regardés pour savoir qui devait aller au pressing, pour savoir celui qui allait faire le moins d'efforts".

Pour sortir la tête de l'eau, Arpinon a prévu de changer son fusil d'épaule et de titulariser des joueurs qui ont "plus de valeurs". "On ne sent pas qu'on se bat pour se maintenir. Désormais, on va mettre des mecs qui ont peut-être moins de technique, mais plus de valeurs, de coeur, qui ont l'amour du maillot". Le message est clair.