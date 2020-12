Nîmes - Jérôme Arpinon espérait un meilleur résultat face à l'OM

Le Nîmes Olympique s'est incliné (0-2) face à l'Olympique de Marseille ce vendredi soir dans le cadre de la 13ème journée de Ligue 1. Jérôme Arpinon était présent en conférence de presse après la rencontre pour expliquer pourquoi les Crocodiles avaient autant souffert durant ce match.

"Il y a de la qualité en face. On ne joue pas le même championnat. Mais on se devait de faire un résultat un domicile, au moins accrocher le nul. On va s’accrocher. Il nous manquait des joueurs de qualité, comme Meling, Briançon et Deaux. Ça fait beaucoup de joueurs d’expérience et de qualité qui ne sont pas sur le terrain" a déclaré l'entraineur nîmois.