Nîmes - Jérôme Arpinon heureux de retrouver le chemin de la victoire

Le Nîmes Olympique a créé la sensation de cette 20ème journée en s'imposant (1-2) au stade Vélodrome face à l'Olympique de Marseille. Les Crocodiles mettent fin à une série de huit matchs consécutifs sans victoire. Présent en conférence de presse après la rencontre, Jérôme Arpinon n'a pas pu cacher sa joie.

"C'est la fin d'une série négative et je pense que c'est le début d'une petite aventure. Il y a peu d'équipes qui vont venir gagner ici, donc c'est bien pour emmagasiner de la confiance, a estimé l’entraîneur gardois en conférence de presse. Quand Thauvin a raté le penalty je me suis dit : ce soir c'est pour nous. On a avait vu que sur les contres ils défendaient souvent à deux, surtout sans Kamara, on a su en profiter" a déclaré le technicien nîmois.