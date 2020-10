Nîmes - Jérome Arpinon ne blâme pas Loïck Landre après la défaite face au PSG

Jérôme Arpinon, le technicien du Nîmes Olympique, a débriefé la lourde défaite infligée par le Paris Saint-Germain ce vendredi soir (0-4). Le coach des Crocos a évidemment expliqué que l'exclusion de Loïck Landre, dès la 12ème minute, était le tournant de la rencontre.

"Ce n'était pas une mission impossible mais très dure. Rien n'est impossible pour les nîmois. L'exclusion, c'est clairement le tournant du match. À 10, c'est compliqué, il y a de la qualité en face. On pensait qu'ils allaient être diminués mais ce n'était pas trop le cas. J'aurai préféré jouer à 11 contre 11, le carton rouge est logique" glisse Arpinon. "Ce n'était pas un match facile à arbitrer pour monsieur Turpin. Il y a beaucoup de fautes. Je n'en veux pas à mes joueurs, je les aime, il n'a pas l'intention de faire mal, il a l'intention de passer la jambe devant Mbappé, et il ne voit pas Rafinha et il s'empale. Déjà qu'il est abattu, je ne vais pas lui taper dessus sinon je le ramasse à la petite cuillère".