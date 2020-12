Nîmes - Jérôme Arpinon ne va pas baisser les bras

Le Nîmes Olympique continue de couler. Hier, face à Lorient (3-0), les Crocos ont enchainé leur troisième défaite consécutive. Résultat, les Nîmois sont barragistes de L1 et dans une situation bien indélicate. Mais Jérôme Arpinon, l'entraîneur gardois, ne veut pas baisser les bras, bien au contraire. Il reconnait toutefois que les Crocos sont dans le dur ces derniers temps : 1 victoire sur les 8 derniers matchs.

"On a fait des erreurs de jeunesse, on a manqué de maturité. C'est compliqué de venir à Lorient et de courir après le score. On s'est ouvert après leur premier but, mais on a fait des erreurs techniques. Quand tu es en bas du classement, tu es fragile. Cela s'accumule quand tu rates une passe ou deux" lâche Arpinon. "À la mi-temps, j'étais en colère. Il fallait essayer de jouer, mais Lorient a fait une belle partie, s'est accroché au score. C'était encore plus difficile car on est à l'extérieur. On est à notre place, on va continuer de travailler. (Inquiet ?) Quand tu es là, tu l'es toujours légèrement. On est dans le dur. Mais ce n'est pas maintenant qu'on va baisser les bras. Heureusement, un match arrive dès mercredi contre Nice. On va vite passer à autre chose."