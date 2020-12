Nîmes - Jérôme Arpinon refuse d'abandonner

Battu 1-2 par Dijon sur sa pelouse, le Nîmes Olympique est désormais dernier de Ligue 1, derrière son adversaire du soir. Les Crocos, qui menaient pourtant 1-0 à la 70ème minute, ont craqué en 3 minutes, encaissant l'égalisation, puis un carton rouge avant le deuxième but dans la foulée. Après la rencontre, Jérôme Arpinon, l'entraîneur, a évoqué cette place de lanterne rouge en L1...

"Quand on a une équipe jeune, pas très expérimentée et décimée par les blessures, ce n'est pas toujours facile. À 1-0, on n'a pas su tuer le match avant de reculer, d'être fébrile et de s'exposer. Cela fait mal de ne pas avoir su tenir le score. Le carton rouge de Florian (Miguel) nous fait mal à la tête et n'est pas mérité, et l'on s'est retrouvé sans défenseurs centraux. On avait pourtant signé une bonne entame et inscrit le premier but... Au final, on donne le bâton pour se faire battre après avoir joué un peu avec la peur au ventre" lâche-t-il. "Ce soir (mercredi), on passe lanterne rouge, mais on n'a pas le droit de lâcher [...]. Si cette défaite peut nous piquer et nous permettre de rebondir [...]. Il nous manque au moins quatre points sur nos objectifs. Maintenant, il faut s'accrocher et prendre trois points sur les deux derniers matches de la phase aller. La trêve arrive au bon moment."