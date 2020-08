Nîmes - Jérôme Arpinon revient sur sa première très réussie

Pour son premier match officiel à la tête du Nîmes Olympique, Jérôme Arpinon et ses hommes ont fait fort en écrasant Brest (4-0) dimanche après-midi. Après la rencontre, le coach gardois s'est réjoui de cette belle première performance qui permet d'ailleurs à Nîmes de prendre la tête du classement de Ligue 1. "On a fait un match cohérent avec les ingrédients qu'il fallait, mais ce n'est pas une entame de saison en fanfare. On a brillé offensivement, mais il faut aussi mettre en avant notre jeu de transition. On a défendu en avançant, mis l'adversaire sous pression, mis du rythme pour étouffer l'adversaire. Je suis heureux. Aujourd'hui, on savoure" a-t-il déclaré en conférence de presse après le match.

Arpinon, qui a également réagi dans Objectif Gard, a précisé que "c'est dans l'ADN du club de défendre en avançant et de mettre l'adversaire sous pression". "Je suis dans la continuité du travail de Bernard (Blaquart). Le recrutement a été fait en fonction (...). On avait dit que les matches amicaux ne comptaient pas. C'est bien, on nous a jugés là-dessus, on nous a un peu sous-estimés" a-t-il finalement lancé.