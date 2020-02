Nîmes - L'éloge de Ripart à Benedetto

Vendredi soir, le Nîmes Olympique s'est incliné face à l'Olympique de Marseille en ouverture de la 27ème journée de Ligue 1 (2-3). Contrariés suite à leur première défaite depuis plusieurs mois en championnat, face à Nantes (1-3), la semaine précédente, les Olympiens ont réagi chez leur voisin nîmois. Ce succès est marqué au fer rouge par Dario Benedetto, auteur d'un triplé pour permettre à son équipe de l'emporter. Redoutable d'efficacité, l'Argentin a bluffé tout le monde, à commencer par ses coéquipiers. Mais dans les rangs adverses aussi, son instinct de buteur a impressionné.

"C’est un super joueur franchement. On a l’impression qu’on ne l’a pas vu du match et il met trois buts. C’est le type d’attaquant renard des surfaces. Il est trois fois bien placé et il met trois buts. Il n’y a rien à dire là-dessus" a confié Renaud Ripart, le capitaine des Crocos.