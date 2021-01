Nîmes - L'infirmerie se vide chez les Crocos

Lanterne rouge de la Ligue 1 (12 points), le Nîmes Olympique retrouve des forces vives. Décimé depuis plusieurs semaines, le club gardois voit son infirmerie se dégarnir. Pour le déplacement sur la pelouse du Racing Club Strasbourg Alsace, programmé ce mercredi soir (19 heures, Stade de la Meinau) dans le cadre de la 18ème journée de championnat, les Crocos vont enregistrer cinq retours bienvenus.

Ainsi, Anthony Briançon (genou), Birger Meling (genou), Andrés Cubas (genou), Yassine Benrahou (ischios) et Lucas Deaux (cheville) vont mieux et sont disponibles. En revanche, face aux Bleu-et-Blanc, les protégés de Jérôme Arpinon devront encore composer avec quelques absences : Florian Miguel est suspendu, tandis que Pablo Martinez (sacrum) et Loïck Landre (cuisse) restent à l'infirmerie.