Nîmes - La déclaration de Rani Assaf qui met le feu aux poudres

Très discret dans les médias, le président du Nîmes Olympique Rani Assaf tenait une conférence de presse, ce vendredi aux Costières. Interrogé sur ses rapports conflictuels avec les supporters, le dirigeant gardois a coupé court à la question : "Il n'y a pas de rapport".

Très direct, il a poursuivi, dans des propos relayés par Objectif Gard : "Il n'y a pas de rapport et je n'ai pas de compte à rendre, à qui que ce soit. J'ai 80% du club, je suis président du club, je dirige le club, je fais ce que je veux au club. Il faut que ce soit clair pour les GN (Gladiators Nîmes, un groupe de suppporters, ndlr) et pour tout le monde." Une déclaration qui ne devrait pas apaiser les tensions au sein du NO, où le départ de Bernard Blaquart fait déjà l'objet de nombreuses interrogations.