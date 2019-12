Nîmes - La marque de respect de Bernardoni à l'égard des supporters

Prêté pour la seconde saison consécutive au Nîmes Olympique par les Girondins de Bordeaux, Paul Bernardoni est un personnage atypique. A 22 ans, le portier tricolore est souvent charrié sur le fait qu'il fasse plus vieux que son âge, que ce soit physiquement ou au niveau de sa mentalité. A l'occasion d'une interview accordé au Parisien, le natif d'Evry s'est exprimé sur sa personnalité et ses goûts. Il a également fait part d'une anecdote au sujet du port des écouteurs ou des casques audio en descendant du bus.

"Je déteste cela. Je comprends que certains en aient besoin pour leur concentration mais moi, je m'interdis d'avoir les écouteurs en sortant du bus. C'est une question de respect. On fait un métier public et quand on croise des gens, on doit pouvoir les entendre. Je ne supporterais pas de rater un gamin qui me demande un autographe à cause de ma musique. Ça, non" a confié Bernardoni. Une belle preuve de respect et d'humilité que les supporters apprécieront.