Nîmes - La réaction de Blaquart aux déclarations d'Aulas

Invité de l'After Foot RMC samedi, Bernard Blaquart a été invité à donner son ressenti sur l'actualité et l'arrêt de la Ligue 1 en raison de la pandémie du coronavirus. Comme de nombreuses personnes avant lui, l'entraîneur nîmois a réagi aux déclarations de Jean-Michel Aulas, lequel a appelé à considérer cette saison comme "blanche". "Tout le monde pense la même chose. Il faut faire preuve aujourd’hui de retenue et de mesure. Jean-Michel Aulas est un excellent président, certainement le meilleur quand il faut défendre son club. Mais je pense qu’il faut attendre de savoir si le championnat va reprendre. On peut raisonnablement espérer qu’il reprenne, à condition que l’Euro soit repoussé ou carrément annulé. Si c’est le cas, il restera trois mois et demi pour finir le championnat. A moins d’une catastrophe, on a des chances de le terminer. [...] Je ne peux pas l’imaginer et je ne le souhaite pas du tout. Jean-Michel Aulas défend les intérêts de son club" a expliqué l'entraîneur nîmois.

Par la suite, il a également exprimé son étonnement en rappelant que "le football n'est pas la priorité. Le championnat devra reprendre dans la deuxième quinzaine de mai, au plus tard, pour qu’il se termine fin juin. Si la situation ne s’est pas améliorée dans deux mois, on ne sera vraiment pas bien. Et le football est presque ridicule là-dedans. Je ne me pose pas la question d’un championnat qui ne se terminerait pas. Il n’y a rien dans les règlements pour régler ce problème. J’espère et je souhaite qu’on finisse le championnat" a-t-il conclu. Samedi soir, le président lyonnais a tout de même clarifié ses propos.