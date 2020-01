Nîmes - Laurent Boissier fracasse Bernard Blaquart

Alors qu'ils disposaient d'une relation plutôt bonne lorsqu'ils collaboraient ensemble, Laurent Boissier et Bernard Blaquart ne devraient plus avoir la même entente. En effet, le premier, remercié de son poste de directeur sportif il y a quelques semaines maintenant, a fracassé son ancien entraîneur dans les colonnes d'Objectif Gard.

"On a un chef de bateau, sans le citer, qui s’est transformé en une personne que je ne reconnais plus. Je suis fier d’avoir recruté Bernardoni, Ferhat, Duljevic, Deaux... Il pense que l’on joue au foot à sept. Moi, je pense qu’il n’y a plus d’entraîneur au Nîmes Olympique (…) Il s’est transformé. Le Nîmes Olympique n’appartient pas à Bernard Blaquart" a-t-il déclaré.