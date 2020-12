Nîmes - Le constat d'échec de Jérôme Arpinon

Nîmes continue sa descente aux enfers. L'équipe gardoise s'est inclinée hier face à Nice (0-2), alors qu'elle était en supériorité numérique durant une demi-heure. Les Aiglons ont joué un bien mauvais tour aux Gardois puisqu'ils ont trouvé deux fois la faille dans les cinq dernières minutes. Côté Nîmois, la série de défaites continue : 4 consécutives, et la période sans marquer également (depuis le 22 novembre). Après la rencontre, Jérôme Arpinon, l'entraîneur du NO, n'avait pas vraiment le sourire en conférence de presse.

"On n'a pas eu peur de gagner, au contraire, on a tenté, mais on a manqué de maîtrise technique à la fin pour déséquilibrer Nice. Il y avait l'envie de bien faire. Ça, ce sont les séries. Quand elles sont noires, ça continue, mais on a attaqué le match avec des intentions, c'était pas mal. On a fait une belle première période, mais en seconde, après l'expulsion, on aurait dû jouer sur la largeur, ce n'est pas faute de le demander aux joueurs..." a-t-il déclaré. "Les joueurs ne déméritent pas, ils étaient abattus dans le vestiaire car ils sentent qu'ils pouvaient avoir au moins un point. Mais ils vont se battre pour le club. On va se battre, pas de problème, mais la situation est compliquée". Nîmes est actuellement avant-dernier de L1.