Nîmes - Le groupe des Crocodiles pour affronter Metz

Le Nîmes Olympique reçoit le FC Metz ce dimanche à 15 heures dans le cadre de la 9ème journée de Ligue 1. Les Crocodiles restent sur deux défaites consécutives en championnat sans avoir marqué le moindre but. Pour se remettre dans le droit chemin, Jérôme Arpinon a convoqué un groupe de 20 joueurs. Birger Meling, Andrés Cubas et Zinedine Ferhat sont tous les trois blessés et ne participeront pas au match. Loïck Landre est de son côté suspendu pour la rencontre.

Ligue 1 - 9e Journée

LE GROUPE DU NÎMES OLYMPIQUE

Baptiste Reynet, Lucas Dias - Anthony Briançon, Pablo Martinez, Florian Miguel, Gaëtan Paquiez, Patrick Burner, Sofiane Alakouch - Lamine Fomba, Haris Duljevic, Niclas Eliasson, Lucas Deaux - Renaud Ripart, Matteo Ahlinvi, Marco Majouga, Yassine Benrahou, Moussa Koné, Kévin Denkey, Nolan Roux, Karim Aribi