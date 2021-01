Nîmes - Le groupe des Crocodiles pour affronter Strasbourg

Le Nîmes Olympique se déplace à Strasbourg ce mercredi à 19 heures dans le cadre de la 18ème journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Jérôme Arpinon a convoqué un groupe de 20 joueurs. L'entraineur des Crocodiles pourra compter sur les retours d'Anthony Briançon, Birger Meling, Andrès Cubas, Lucas Deaux et Yassine Benrahou. Le technicien nîmois devra en revanche composer sans Pablo Martinez, Loïck Landre, Lucas Dias et Sidy Sarr qui souffrent tous les quatre de pépins physiques. Florian Miguel est quant à lui suspendu et ne sera pas du voyage en Alsace.

Ligue 1 - 18e Journée

LE GROUPE DU NÎMES OLYMPIQUE

Reynet, Nazih - Briançon, Meling, Paquiez, Alakouch, Guessoum, Burner - Fomba, Cubas, Deaux, Eliasson, Ahlinvi, Ferhat, Ripart, Benrahou, Duljevic - Koné, Roux, Aribi