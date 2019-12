Nîmes - Le groupe des Crocos pour défier l'OM

L'entraîneur du Nîmes Olympique, Bernard Blaquart, a retenu un groupe de dix-huit joueurs pour le déplacement sur la pelouse de l'Olympique de Marseille, prévu samedi soir (20h45, Stade Vélodrome) dans le cadre de la 19ème journée de Ligue 1. Blessés, Lucas Deaux (mollet) et Lamine Fomba (hanche) sont forfaits. Comme Sami Ben Amar (ischio-jambier) et Clément Depres (genou). Remis de son pépin au doigt, Loïck Landre fait son retour. Théo Valls et Gaétan Paquiez, qui ont purgé leurs suspensions, également.

LE GROUPE DU NÎMES OLYMPIQUE

Paul Bernardoni, Lucas Dias - Sofiane Alakouch, Anthony Briançon, Loïck Landre, Pablo Martinez, Florian Miguel, Gaëtan Paquiez - Lucas Buades, Sidy Sarr, Antoine Valerio, Théo Valls - Kévin Denkey, Haris Duljevic, Zinédine Ferhat, Romain Philippoteaux, Renaud Ripart, Vlatko Stokanovski.