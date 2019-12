Nîmes - Le Nîmes Olympique reprend en Espagne, sans Sidy Sarr

Ce lundi, les joueurs du Nîmes Olympique avaient rendez-vous pour partir en stage de reprise à Peralada (Catalogne). Deux joueurs manquaient à l'appel pour cette reprise, rapporte Le Midi Libre. Il s'agit de Sidy Sarr et Haris Duljevic. Si l'attaquant bosnien souffre d'une déchirure musculaire et est resté aux soins, le milieu de terrain, lui, était en retard à l'heure du rendez-vous.

Le Sénégalais, déjà revenu tardivement de la précédente trêve internationale, ne participera pas à ce stage puisque l'équipe est partie sans lui en Catalogne et le staff technique a pris la décision de ne pas l'inviter à rejoindre le groupe : "Plus que jamais, on a besoin d'avoir des joueurs impliqués", a sobrement commenté Bernard Blaquart, l'entraîneur de la formation gardoise.