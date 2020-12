Nîmes - Le président redoute de ne plus pouvoir payer les salaires en mars !

Cet exercice 2020-2021 s'apparente à une saison cauchemardesque pour le Nîmes Olympique. 19èmes de L1 après 15 journées, les Crocos sont à la peine en championnat. Après leur nouvelle défaite ce week-end (0-2) face à Nice, le président Rani Assaf est venu remonter les bretelles des joueurs comme le rapporte L'Équipe. Le dirigeant a également profité de cette réunion pour évoquer la question des salaires des joueurs. Fragilisé par la crise du covid-19 et par le non-versement des millions promis par Mediapro pour les droits TV, le NO a déjà gelé les primes de victoires et de matchs nuls soit un manque à gagner d'envoi 10 000 euros pour chaque joueur selon le journal. Malgré cet effort, Rani Assaf aurait expliqué à ses joueurs qu'il serait en mesure d'assurer les salaires jusqu'au mois de mars, mais pas au-delà si l'argent des droits TV, qui représentait 70% du budget nîmois hors-transfert en 2018, n'était pas versé.