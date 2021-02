Nîmes - Le verdict est tombé pour Anthony Briançon

Mauvaise nouvelle pour le Nîmes Olympique ! En pleine bataille pour le maintien, le club gardois, qui est sur une belle série de 2 victoires de rang (à Dijon 0-2, puis face à Bordeaux 2-0), devra faire sans Anthony Briançon pendant plusieurs semaines. Sorti sur civière contre les Girondins dimanche après-midi, le défenseur central et capitaine des Crocos est touché au muscle ischio-jambier de la cuisse droite et souffre d'un décollement aponévrotique. Selon L'Equipe, qui révèle l'information en ce mardi soir, le natif d'Avignon (15 matches joués en Ligue 1 cette saison) sera éloigné des terrains pendant trois à quatre semaines. Un nouveau coup dur pour le NO, dont l'infirmerie était déjà copieusement garnie.